Президент ЮАР планирует обсудить с путиным устав ООН и важность безопасности для всех стран мира

Цитата

“Все мы уважаем устав ООН. Для нас это чрезвычайно важный устав, который связывает все страны мира. И во время нашего разговора с президентом путиным будем говорить о важности устава ООН.

Мы не первая группа лидеров, которая призывает к мирному урегулированию, которая уже подчеркивала важность уважения к суверенитету разных стран. Мы лишь подчеркиваем то, что уже было сказано”, - отметил президент ЮАР.

Детали

Еще одним ключевым вопросом в обсуждении с путиным будет то, что безопасность должна быть для всех стран мира.

Также Сирил Рамафоса отметил, что путь к миру важен, а запуск управляемых ракет не сдерживает и не останавливает африканских лидеров в стремлении достичь его.

Ракетный обстрел Киева и области во время визита лишь делает призывы к деэскалации более важными. И не менее важно, чтобы обе страны стали на дорогу к миру, отметил президент ЮАР.

Дополнение

Сирил Рамафоса напомнил, что у ЮАР был уже опыт, когда страна должна была встать на этот нелегкий путь к миру.

Напомним

Президент ЮАР представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов.