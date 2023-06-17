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Президент ЮАР планирует обсудить с путиным устав ООН и важность безопасности для всех стран мира

Киев • УНН

 • 1325942 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, находясь в пятницу в Киеве в составе африканской делегации, отметил, что планирует встретиться с российским диктатором владимиром путиным, чтобы обсудить важность соблюдения устава ООН и безопасности для всех стран мира, пишет УНН.

Президент ЮАР планирует обсудить с путиным устав ООН и важность безопасности для всех стран мира

Цитата 

“Все мы уважаем устав ООН. Для нас это чрезвычайно важный устав, который связывает все страны мира. И во время нашего разговора с президентом путиным будем говорить о важности устава ООН. 

Мы не первая группа лидеров, которая призывает к мирному урегулированию, которая уже подчеркивала важность уважения к суверенитету разных стран. Мы лишь подчеркиваем то, что уже было сказано”, - отметил президент ЮАР.

Детали

Еще одним ключевым вопросом в обсуждении с путиным будет то, что безопасность должна быть для всех стран мира. 

Также Сирил Рамафоса отметил, что путь к миру важен, а запуск управляемых ракет не сдерживает и не останавливает африканских лидеров в стремлении достичь его. 

Ракетный обстрел Киева и области во время визита лишь делает призывы к деэскалации более важными. И не менее важно, чтобы обе страны стали на дорогу к миру, отметил президент ЮАР. 

Дополнение 

Сирил Рамафоса напомнил, что у ЮАР был уже опыт, когда страна должна была встать на этот нелегкий путь к миру. 

Напомним

Президент ЮАР представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов.

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