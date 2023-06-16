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Президент ПАР у Києві представив африканський план досягнення миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, перебуваючи у п'ятницю у Києві в складі африканської делегації, представив план країн Африки з досягнення миру, що складається з десяти пунктів. Він оголосив спільне бачення лідерів досягнення миру в Україні на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Президент ПАР у Києві представив африканський план досягнення миру в Україні

Цитата

"Це історична місія, спрямована на досягнення миру. Вона складається з десяти ключових складових. Перш за все ми повинні уважно вислухати сьогодні президента Зеленського, а завтра президента путіна" - сказав Рамафоса.

Він додав: "Є інші пропозиції, які були висунуті іншими сторонами в різних куточках світу. Ми дійсно віримо, що цей рух до миру є складним шляхом, який вимагає, щоб усі міркування були викладені на стіл".

Деталі

За словами президента, під час зустрічі із Зеленським делегація обговорила українську "Формулу миру", і також хоче звернутися до російського диктатора щодо його бачення шляху до миру. 

"Основною складовою місії, з якою ми прибули сюди, є те, що ця війна повинна бути врегульована, має бути мир через переговори, дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що треба рухатися до миру, бо усі війни колись закінчуються. Ми віримо, що ця війна повинна бути завершена якомога швидше", - заявив президент ПАР.

Серед складових мирного плану країн Африки він назвав деескалацію конфлікту "з обох боків", суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН, необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою, за словами Рамафоси, є забезпечення обома країнами руху зернових і добрив.

"Однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, маємо також нестачу добрив, і ціни на них підвищилися. Ми як африканські країни можемо бути за тисячі кілометрів звідси, але ми відчуваємо вплив цієї війни. Коли заходить мова про зерно і добрива, необхідно відкрити логістичні шляхи, щоб вони надходили на ринок", - підкреслив він.

Як сьомий компонент мирної ініціативи Рамафоса назвав гуманітарні питання, зокрема підтримка постраждалих у війні. Восьмою складовою, за його словами, є обов'язковий обмін полоненими, що "повинно включати додому дітей". Дев'ятим компонентом плану президент ПАР назвав повоєнне відновлення України, і десятим - кращу взаємодію з країнами Африки.

"Ми ніколи не думали, що наш сьогоднішній візит і наш візит завтра до росії приведе до негайних результатів, які всі це (російсько-українську війну, - ред.) завершать. Але ми готові долучатися до пошуку мирного рішення. Ми вітаємо відкритість Президента Зеленського про необхідність подальших кроків у цьому напрямку. Ми як лікери африканських країн, заявляємо про готовність до подальшої участі", - підсумував Президент Рамафоса.

Доповнення

У п'ятницю, 16 червня, у Київ з візитом прибула африканська делегація, до якої входили Президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, Президент Республіки Сенегал Макі Салл, Президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема, Прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запросив країни Африканського континенту долучитися до української "Формули миру" та взяти участь у Глобальному саміті миру на її основі.

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