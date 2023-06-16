Зеленський запросив лідерів країн Африки долучитися до української "Формули миру"

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"Я вдячний учасникам нашої зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій. І сьогодні побачив перспективу нашої роботи над конкретними пунктами "Формули миру". Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо", - заявив очільник держави.

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Зеленський повідомив, що також закликав учасників зустрічі представити своє бачення того, як можна подолати наслідки скоєних росією злочинів і не допустити їх повторення. Він зауважив, що вважає пропозиції лідерів різних держав із різних континентів щодо повернення миру в Україну є "дуже важливими для базису", який повинен будуватися на українській мирній ініціативі.

"Ми готові і хочемо, щоб (до Глобального саміту миру, - ред.) долучилася максимальна кількість держав з різних континентів. Ми зацікавлені, щоб лідери Африканського Союзу, Африки були залучені до цієї "Формули" і до саміту, бо це дійсно і є дипломатичний, і політичний вплив", - сказав президент.

Очільник держави додав, що прагне організувати саміт "якнайшвидше", однак це непросто. Крім цього, він зауважив, що бачить пункти, де Київ може співпрацювати з африканськими колегами.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що у майбутньому буде організовано і проведено саміт Україна-Африка.

"Я хотів дуже провести саміт, і сьогодні говорив знову, Україна-Африка. Я відверто вважаю, що африканські країни повинні знати, ми повинні прямо спілкуватися", - повідомив президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі "чітко" пояснив африканській делегації, що наразі не можна допускати переговорів з росією, оскільки це означатиме "заморозку" конфлікту.