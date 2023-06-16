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Зеленський "чітко" пояснив африканським лідерам у Києві чому зараз не можна допускати переговорів з рф

Київ • УНН

 • 1460969 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі "чітко" пояснив африканській делегації, що наразі не можна допускати переговорів з росією, оскільки це означатиме "заморозку" конфлікту. Про це очільник держави повідомив на пресконференції з лідерами африканських країн у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський "чітко" пояснив африканським лідерам у Києві чому зараз не можна допускати переговорів з рф

Цитата

"Будь-які переговори керівництво росії сприймає як можливість накопичити сили й розширити агресію, Україна вже в цьому переконалась. Сьогодні я чітко і неодноразово сказав на нашій зустрічі, що допустити будь-які переговори зараз, поки окупант на нашій землі, – це заморозити війну, заморозити все, біль і страждання", - наголосив очільник держави.

Деталі

Зеленський додав, що росія довгий час намагалася "обманути всіх" з мінськими домовленостями, і зараз "намагається повернутися до своєї старої, примітивної тактики обману".

"Але обманути світ у росії більше не вийде, обманути Україну – точно неможливо", - резюмував президент.

Він підкреслив, що мир в Україні настане після "реального" виведення усіх російських військ з усієї території країни.

Крім цього, Зеленський зауважив, що масований ракетний удар росії по Україні сьогодні, зокрема по столиці, де з візитом перебуває африканська делегація, показав реальне зневажливе ставлення країни-агресора до зусиль щодо відновлення миру в світі.

"На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України. Крилаті й балістичні російські ракети сьогодні показали реальне зневажливе ставлення росії і до зусиль щодо відновлення миру, і до всіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії. росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди всьому світу, різним народам на всіх континентах", - сказав президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський з представниками Південно-Африканської Республіки, Союзу Коморських островів, Єгипту, Сенегалу, Замбії, Конго та Уганди провів переговори щодо досягнення миру в Україні.

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