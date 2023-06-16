Зеленський з африканською делегацією провів переговори щодо досягнення миру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський з представниками Південно-Африканської Республіки, Союзу Коморських островів, Єгипту, Сенегалу, Замбії, Конго та Уганди провів переговори щодо досягнення миру в Україні. Про це очільник держави повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Усі нації світу заслуговують на те, щоб жити вільно, без навʼязування чужої волі військовим чи політичним шляхом. Але ніхто не може вважати свої кордони захищеними та безпеку людей гарантованою, поки росія намагається зробити агресію та крадіжку чужих земель глобальною нормою", - заявив Зеленський.
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Зазначається, що до складу делегації увійшли Президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, Президент Республіки Сенегал Макі Салл, Президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема, Прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.
Під час переговорів Зеленський наголосив, що припинення російської агресії й виведення військ рф з території України є "тим, що здатне зупинити цю війну". Президент повідомив, що обговорив з африканською делегацією шляхи досягнення миру в Україні.
"Україні та світу не потрібні ні заморожені конфлікти, ані тліючі війни. Мир потрібен. Саме про шлях досягнення справжнього та справедливого миру, без жодного російського шантажу й обману, ми говорили сьогодні з делегацією глав держав і високих представників країн Африки", - підкреслив він.
Нагадаємо
Сьогодні, 16 червня, у Києві з візитом перебуває африканська делегація.
Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.
За інформацією, миротворча місія, до складу якої входять президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл, може запропонувати ряд "заходів зміцнення довіри" з метою сприяння миру та заохочення сторін погодитися на процес під керівництвом дипломатії.