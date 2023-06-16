Зеленский с африканской делегацией провел переговоры по достижению мира в Украине

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"Все нации мира заслуживают того, чтобы жить свободно, без навязывания чужой воли военным или политическим путем. Но никто не может считать свои границы защищенными и безопасность людей гарантированной, пока Россия пытается сделать агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой", - заявил Зеленский.

Детали

Отмечается, что в состав делегации вошли Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Во время переговоров Зеленский подчеркнул, что прекращение российской агрессии и вывод войск рф с территории Украины является "тем, что способно остановить эту войну". Президент сообщил, что обсудил с африканской делегацией пути достижения мира в Украине.

"Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен. Именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана, мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - подчеркнул он.

Напомним

Сегодня, 16 июня, в Киеве с визитом находится африканская делегация.

Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты совершали казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.

По информации, миротворческая миссия, в состав которой входят президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд "мер укрепления доверия" с целью содействия миру и поощрения сторон согласиться на процесс под руководством дипломатии.