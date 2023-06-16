До України прибув президент ПАР

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"Його Високоповажність президент Сіріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субком і послом Південної Африки в Україні паном Андре Гроневальдом", - ідеться в повідомленні.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O

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