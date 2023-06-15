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До Києва їде делегація країн Африки зі своїм мирним планом: що будуть пропонувати, чи погодиться Зеленський?

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні, 16 червня, Україну мають відвідати лідери декількох африканських країн аби презентувати та обговорити свої мирні ініціативи по припиненню війни з росією, повідомляє УНН.

До Києва їде делегація країн Африки зі своїм мирним планом: що будуть пропонувати, чи погодиться Зеленський?

Попередньо планується, що до Києва завітають голова Африканського Союзу та Президент Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані, автор мирного плану, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президент Конго Дені Сассу Нгессо, президент Уганди Йовері Мусевені, президент Сенегалу Макі Салл, президент Замбії Хакайде Хічілема.

Деталі

12 та 13 травня президент ПАР Рамафоса під час телефонних розмов з президентом рф путіним та Президентом України Володимиром Зеленським запропонував, щоб африканська делегація по черзі відвідала обидві країни та озвучила свої ініціативи. В Офісі Президента підтвердили, що українська сторона готова прийняти гостей з Африки та обговорити їх пропозиції.

Агентству Reuters вдалося дізнатися деталі африканського мирного плану по Україні, який містить такі пункти:

– виведення російських військ;

– вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі;

– призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна;

– послаблення санкцій проти рф.

До цього списку також входить безумовна угода по зерну і добриву.

Ще до того як стали відомі ці деталі Китай та США вже встигли схвально відізватися щодо африканської мирної ініціативи.

Зокрема, лідер КНР лідер КНР Сі Цзіньпін висловив сподівання, що миролюбні країни, які відстоюють справедливість, зможуть переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.

У свою чергу, представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США готові підтримати мирний план ПАР, якщо його схвалить українська сторона.

Цитата

“Ми підтримаємо будь-яку пропозицію про мир, висунуту третьою стороною, якщо вона буде надійною, здійсненною та стійкою. Щоб ці умови реалізувалися, така пропозиція має бути підтримана президентом України Володимиром Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України, як ми говорили мільйон разів і продовжуємо говорити”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН заявили, що надто рано оцінювати мирний план Китаю

За підсумками розмови Зеленського та Рамафоси в ОП зробили окремий акцент на тому, що Президент України розкаже лідерам африканських країн про українську “формулу миру” та запросить їх взяти участь в її реалізації.

Так само підтримати саме український мирний план закликав голова МЗС Дмитро Кулеба під час свого африканського турне.

У “формулі миру” однією з ключових передумов початку переговорів є виведення військ рф з території України.

Додатково

Після візиту до України 17 червня делегація лідерів африканських країн попрямує до росії, де у Санкт-Петербурзі зустрінеться з путіним.

Нагадаємо

Раніше Індонезія запропонувала свій мирний план, який розкритикували в МЗС.

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