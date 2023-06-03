Індонезія запропонувала "мирний" план для України: у МЗС відреагували

Що сказав міністр оборони Індонезії

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто у суботу запропонував "мирний" план щодо війни в Україні, закликавши до створення демілітаризованої зони та референдуму Організації Об'єднаних Націй на території, яку він назвав "спірною", зазначає Reuters.

Прабово закликав представників міністерства оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, виступити із заявою, яка закликає до припинення бойових дій.

Він запропонував багатоточковий план, що включає припинення вогню "на нинішніх позиціях обох конфліктуючих сторін" та створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 кілометрів від передових позицій кожної сторони.

За його словами, за демілітаризованою зоною мають спостерігати та контролювати миротворчі сили, розгорнуті ООН, додавши, що необхідно провести референдум ООН, "щоб об'єктивно з'ясувати побажання більшості жителів різних спірних районів".

"Я пропоную, щоб Shangri-La Dialogue знайшов форму... добровільної декларації, яка закликає як Україну, так і росію негайно розпочати мирні переговори", - сказав Прабово.

Реакція МЗС України

"Індонезія - важлива країна в регіоні Південно-Східної Азії, яка нині головує в АСЕАН. Минулоріч президент Джоко Відодо - перший із азійських лідерів - відвідав Київ, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської агресії. Ми цінуємо увагу, яку, вочевидь зробивши висновки із власної історії, Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні.

Водночас між Україною та російською федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, рф окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт - зафіксованих в офіційних документах ООН", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС наголосив, що "на окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид". "росія має забратися із українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценарів бути не може", - підкреслив Ніколенко.

"Припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони теж не спрацюють. росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", - вказав речник МЗС.

"Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована Формула миру Президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення.

Доповнення

Пропозиція Індонезії відбулася за візитом торік президента країни Джоко Відодо до москви та Києва, де він запропонував виступити в ролі миротворця між їхніми лідерами та відновити мирні переговори. На той час він також був головою групи G20.

Президент України Володимир Зеленський торік запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає росію вивести всі свої війська з України.