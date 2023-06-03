Индонезия предложила "мирный" план для Украины: в МИД отреагировали

Что сказал министр обороны Индонезии

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в субботу предложил "мирный" план по войне в Украине, призвав к созданию демилитаризованной зоны и референдуму Организации Объединенных Наций на территории, которую он назвал "спорной", отмечает Reuters.

Прабово призвал представителей министерства обороны и военных со всего мира, собравшихся на совещании по обороне Shangri-La Dialogue в Сингапуре, выступить с заявлением, призывающим к прекращению боевых действий.

Он предложил многоточечный план, включающий прекращение огня "на нынешних позициях обеих конфликтующих сторон" и создание демилитаризованной зоны путем отхода на 15 км от передовых позиций каждой стороны.

По его словам, за демилитаризованной зоной должны наблюдать и контролировать миротворческие силы, развернутые ООН, добавив, что необходимо провести референдум ООН, "чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей разных спорных районов".

"Я предлагаю, чтобы Shangri-La Dialogue нашел форму... добровольной декларации, призывающей как Украину, так и россию немедленно начать мирные переговоры", - сказал Прабово.

Реакция МИД Украины

"Индонезия - важная страна в регионе Юго-Восточной Азии, которая сейчас председательствует в АСЕАН. В прошлом году президент Джоко Видодо - первый из азиатских лидеров - посетил Киев, чтобы своими глазами ознакомиться с последствиями российской агрессии. Мы ценим внимание, которое, очевидно, сделав выводы по собственной истории, Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине.

В то же время, между Украиной и российской федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт - зафиксированных в официальных документах ООН", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Спикер МИД подчеркнул, что "на оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид". "россия должна забраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценаров быть не может", – подчеркнул Николенко.

"Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны тоже не сработают. россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит россии выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях для новой волны агрессии", - указал спикер МИД.

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации. На это и направлена Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского. Приглашаем Индонезию присоединиться к ее активному воплощению".

Дополнение

Предложение Индонезии состоялось после визита в прошлом году президента страны Джоко Видодо в москву и Киев, где он предложил выступить в роли миротворца между их лидерами и возобновить мирные переговоры. В то время он также являлся председателем группы G20.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, призывающий россию вывести все свои войска из Украины.