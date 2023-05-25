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Кулеба привітав Африканський Союз з 60-ю річницею створення та закликав підтримати українську "формулу миру"

Кулеба привітав Африканський Союз з 60-ю річницею створення та закликав підтримати українську "формулу миру"

Київ • УНН

 • 527424 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи з офіційним візитом у столиці Ефіопії Адди-Абеба, привітав країни Африки з 60-ю річницею заснування Організації Африканської Єдності (Африканського Союзу) та закликав підтримати українську “формулу миру”, передає УНН.

Деталі

“Я радий звернутися до вас з нагоди Дня Африки, перебуваючи на Африканському континенті вже вдруге менш ніж за рік. Це свідчить про нашу щиру прихильність до нової ери українсько-африканських відносин. Ми тут для того, щоб розмовляти на рівних і працювати як партнери”, – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що на сьогодні Україна активізує свою зовнішню політику щодо Африки, спрямовану на українсько-африканський ренесанс.

“Нещодавно ми затвердили нашу першу Африканську стратегію МЗС та активізували політичний діалог з багатьма країнами континенту. Цього року ми збираємося відкрити нові посольства в різних куточках Африки та плануємо провести перший саміт Україна-Африка. Я запрошую лідерів ваших країн взяти участь у цій важливій події. Ми хочемо розвивати якісно нове партнерство, засноване на трьох принципах взаємності: взаємної поваги, взаємних інтересів і взаємної вигоди”, – додав міністр.

Кулеба також зазначив, що Україна має чіткий план – “формулу миру” Президента Володимира Зеленського. Він наголошує, шо саме український мирний план має бути основою будь-яких мирних зусиль.

Цитата

“Ми запрошуємо африканські країни долучитися до втілення Формули”, – додав він.

Окремо міністр наголосив на продовольчій безпеці, як одному з важливих елементів “формули миру”.

Він зазначив, що в межах ініціативи загалом до країн Африки — Ефіопії, Лівії, Марокко, Єгипту, Кенії, Судану, Тунісу, Сомалі та Алжиру — вже було відправлено 123 судна з понад 3 мільйонами тонн сільськогосподарської продукції.

“Наші зусилля не обмежуються експортом. Ми також надаємо гуманітарну допомогу в рамках програми Президента Зеленського «Grain from Ukraine». У її рамках ми вже відправили 6 суден із вантажем 170 тисяч тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену. На черзі ще кораблі. Жодна сім’я в Африці не повинна постраждати через війну росії проти України”, – додав Кулеба.

Доповнення

Під час візиту до Аддис-Абеби в межах турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із Прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом, на якій дипломати домовились про створення міжурядової економічної комісії.

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