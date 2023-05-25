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Україна та Ефіопія створять міжурядову економічну комісію - Кулеба

Київ • УНН

 • 614233 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Під час візиту до Аддис-Абеби в межах турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із Прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом, на якій дипломати домовились про створення міжурядової економічної комісії. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Цитата 

«Системна співпраця в економічній сфері, зокрема створення міжурядової комісії, сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та пожвавленню контактів бізнесу, дозволить втілити взаємовигідні проєкти у сферах високих технологій, цифровізації державних послуг, фармацевтики тощо», — підсумував український міністр.

За підсумками зустрічі Дмитро Кулеба та Абій Ахмед домовилися створити міжурядову економічну комісію.

Доповнення 

Глава МЗС України та Прем’єр-міністр Ефіопії обговорили Чорноморську зернову ініціативу та гуманітарну програму Президента України «Grain From Ukraine», які відіграють важливу роль в забезпеченні продовольчої безпеки в Африці.

«Завдяки частковому розблокуванню експорту українських зернових у 2022 році глобальні ціни на пшеницю знизилися на 5%. Критично важливо, аби Чорноморський зерновий коридор і надалі продовжував функціонувати. Україна прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки у світі», — наголосив міністр.

Кулеба детально розповів главі ефіопського уряду про Формулу миру Президента Зеленського та запросив Ефіопію долучитися до її втілення, адже відновлення справедливого та довготривалого миру в Україні матиме безпосередній позитивний вплив на зміцнення безпеки в Африці.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Ефіопії, де провів переговори з головою Африканського Союзу Азалі Ассумані.

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