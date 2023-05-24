Перший в історії візит: Кулеба прибув до Ефіопії

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"Перший в історії візит до Аддіс-Абеби, Ефіопія. Переговори з Головою Африканського Союзу Азалі Ассумані та Головою Комісії АС. Він підтвердив рішучість України пожвавити відносини з африканськими державами на основі взаємоповаги та вигоди", - написав Кулеба у Twitter.

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У МЗС повідомили більше деталей візиту Кулеби до Ефіопії та подробиці зустрічей.

Під час візиту до Ефіопії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аддис-Абебі зустрічі із Головою Африканського Союзу, Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, та Головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначається 25 травня.

Кулеба розповів Азалі Ассумані та Мусі Факі Махамату про курс України на активізацію відносин із країнами Африки, який дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян.

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Міністр підкреслив, що Україна вже суттєво активізувала взаємодію з країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю в сфері продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

"Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку — для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного", — зазначив Дмитро Кулеба.

У зв‘язку із цим сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського союзу.

Додамо

Глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків агресії росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізації діяльності пвк "вагнер", падіння соціально-економічних показників.

"Війна росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру", — підкреслив міністр.

Окремою темою зустрічей стала продовольча безпека в Африці. Український міністр зазначив, що в рамках гуманітарної програми Президента України "Grain from Ukraine" впродовж грудня 2022 року – березня 2023 року український уряд відправив 6 кораблів із вантажем 170 тис. тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену. Ефіопія отримала 90 тис. тонн, Кенія – 25 тис. тонн, Сомалі – 25 тис. тонн, Ємен – 30 тис. тонн. За його словами, найближчим часом планується відправлення суден із агропродукцією і до інших країн, які потребують допомоги.

Кулеба наголосив, що завдяки функціонуванню Чорноморської зернової ініціативи, станом на початок травня до країн Африки було експортовано 123 судна із 3,3 млн. тонн сільгосппродукції. Це зокрема дозволило стабілізувати ситуацію із продовольством в низці африканських країн.

У цьому контексті міністр закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

"Росія не має використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, яку вони потребують. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити Росії про неприйнятність її деструктивної політики", — підсумував Кулеба.