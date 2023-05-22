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Кулеба розпочав африканське турне: голова МЗС України вперше приїхав до Марокко

Кулеба розпочав африканське турне: голова МЗС України вперше приїхав до Марокко

Київ • УНН

 • 626476 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав африканське турне - з візиту до Марокко. Як зазначив голова української дипломатії, під час цієї поїздки має три ключові завдання, передає УНН.

Цитата

"... перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин. У жовтні 2022 було перше в історії турне африканськими країнами. Тоді ми відвідали Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію. Це був початок ренесансу у відносинах між Україною та Африкою. Складний процес, який ми невпинно рухаємо вперед. Перше турне було історією, друге - це вже система. Восени географія візиту включала країни Субсахарської Африки, а нині — держави у всіх частинах континенту - від півночі до півдня. Логістика тут жорстока, але робота є робота", - написав Кулеба в Instagram.

З його слів, попереду - важливі переговори із африканськими лідерами та бізнесом.

"Три ключові завдання. Перше: залучити якомога більше африканських країн до втілення Формули миру Президента Володимир Зеленського. Друге: заручитися підтримкою безперебійного експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми Президента "Зерно з України". Третє: створити нові можливості для українського бізнесу", - повідомив Кулеба.

Деталі

Голова МЗС зауважив, що "за лідерства Президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для дипломатії". І що Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки.

"Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.

Над цим і працюватимемо впродовж тижня", - підсумував Кулеба.

Раніше

Кулеба анонсував візит до Африки для просування української формули миру.

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