Кулеба розпочав африканське турне: голова МЗС України вперше приїхав до Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав африканське турне - з візиту до Марокко. Як зазначив голова української дипломатії, під час цієї поїздки має три ключові завдання, передає УНН.
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"... перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин. У жовтні 2022 було перше в історії турне африканськими країнами. Тоді ми відвідали Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію. Це був початок ренесансу у відносинах між Україною та Африкою. Складний процес, який ми невпинно рухаємо вперед. Перше турне було історією, друге - це вже система. Восени географія візиту включала країни Субсахарської Африки, а нині — держави у всіх частинах континенту - від півночі до півдня. Логістика тут жорстока, але робота є робота", - написав Кулеба в Instagram.
З його слів, попереду - важливі переговори із африканськими лідерами та бізнесом.
"Три ключові завдання. Перше: залучити якомога більше африканських країн до втілення Формули миру Президента Володимир Зеленського. Друге: заручитися підтримкою безперебійного експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми Президента "Зерно з України". Третє: створити нові можливості для українського бізнесу", - повідомив Кулеба.
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Голова МЗС зауважив, що "за лідерства Президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для дипломатії". І що Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки.
"Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.
Над цим і працюватимемо впродовж тижня", - підсумував Кулеба.
Раніше
Кулеба анонсував візит до Африки для просування української формули миру.