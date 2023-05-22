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Кулеба начал африканское турне: глава МИД Украины впервые приехал в Марокко

Кулеба начал африканское турне: глава МИД Украины впервые приехал в Марокко

Киев • УНН

 • 626472 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал африканское турне - с визита в Марокко. Как отметил глава украинской дипломатии, во время этой поездки имеет три ключевые задачи, передает УНН.

Цитата

"...первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко со времени установления двусторонних отношений. В октябре 2022 было первое в истории турне по африканским странам. Тогда мы посетили Сенегал, Кот-д‘Ивуар, Гану и Кению. Это было начало ренессанса в отношениях между Украиной и Африкой. Сложный процесс, который мы постоянно движемся вперед. Первое турне было историей, второе - это уже система. Осенью география визита включала страны Субсахарской Африки, а сейчас - государства во всех частях континента - от севера до юга. Логистика здесь жестокая, но работа есть работа", - написал Кулеба в Instagram.

По его словам, впереди - важные переговоры с африканскими лидерами и бизнесом.

"Три ключевые задачи. Первая: привлечь как можно больше африканских стран к воплощению Формулы мира Президента Владимир Зеленского. Второе: заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы Президента "Зерно из Украины". Третье: создать новые возможности для украинского бизнеса", - сообщил Кулеба.

Детали

Глава МИД отметил, что "при лидерстве Президента Зеленского курс на открытие новых горизонтов стал основополагающим для дипломатии". И что Глава государства лично работает по максимуму со странами Африки, Азии, Латинской Америки.

"Африка заинтересована в украинских товарах и услугах, в частности продовольствии, лекарствах, высокотехнологичном оборудовании, образовании, опыте цифровой трансформации и усилении информационной устойчивости, дипломатическом опыте, взаимодействии в международных организациях.

Над этим и будем работать в течение недели", - подытожил Кулеба.

Ранее

Кулеба анонсировал визит в Африку для продвижения украинской формулы мира.

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