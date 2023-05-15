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Кулеба анонсував візит до Африки для просування української формули миру

Кулеба анонсував візит до Африки для просування української формули миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром відвідає Африку для підтримки української формули миру. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми збираємо по всьому світу країни для підтримки української формули миру. Саме для цього я полетів в Латиську Америку, саме для цього незабаром поїду в Африку. Ми маємо продовжувати відкривати нові горизонти для української дипломатії, української держави, бізнесу та громадян. Ми будемо це робити. Тому минулого тижня Латинська Америка, а дуже незабаром Африка», - розповів Кулеба.

Він зазначив, що Україна буде консолідувати світ довкола себе й пропонувати країнам нові можливості, які в неї є.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії обговорювалася українська формула миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою.

Президент України Володимир Зеленський запросив світ приєднатися до української формули миру.

Українські Національні Новини

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