Кулеба анонсував візит до Африки для просування української формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром відвідає Африку для підтримки української формули миру. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«Ми збираємо по всьому світу країни для підтримки української формули миру. Саме для цього я полетів в Латиську Америку, саме для цього незабаром поїду в Африку. Ми маємо продовжувати відкривати нові горизонти для української дипломатії, української держави, бізнесу та громадян. Ми будемо це робити. Тому минулого тижня Латинська Америка, а дуже незабаром Африка», - розповів Кулеба.
Він зазначив, що Україна буде консолідувати світ довкола себе й пропонувати країнам нові можливості, які в неї є.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії обговорювалася українська формула миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою.
Президент України Володимир Зеленський запросив світ приєднатися до української формули миру.