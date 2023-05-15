Зеленський про "євротур": на всіх зустрічах обговорювали українську формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії обговорювалася українська формула миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.
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"Три довгих дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Значно сильнішими. Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія... Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової та потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки", - сказав Зеленський.
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Зеленський зазначив, що на всіх зустрічах обговорювалася формула миру.
"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО неминучий", - розповів Зеленський.
Президент повідомив, що головними результатами за ці дні стала нова зброя для України, шана до українців.
"І нашу перемогу вдалося зробити ближчою. І ми ще додамо підтримки!" - наголосив Зеленський.
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