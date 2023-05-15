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Зеленский о "евротуре": на всех встречах обсуждали украинскую формулу мира

Зеленский о "евротуре": на всех встречах обсуждали украинскую формулу мира

Киев • УНН

 • 705285 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании обсуждалась украинская формула мира, и теперь есть больше готовности партнеров идти по украинской формуле. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

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"Три долгих дня – и наши воины, наше государство становятся сильнее. Значительно сильнее. Италия, Германия, Франция, Великобритания... Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что на всех встречах обсуждалась формула мира.

"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров идти по украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО неизбежно", - рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что главными результатами за эти дни стало новое оружие для Украины, уважение к украинцам.

"И нашу победу удалось сделать ближе. И мы еще добавим поддержки!" - подчеркнул Зеленский.

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