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Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети: Зеленський про візити до Італії, Німеччини, Франції та Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Під час нещодавніх візитів Президента Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії було досягнуто важливих домовленостей щодо оборонної підтримки України. Про це Глава держави повідомив представникам ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, передає УНН з посиланням на ОП.

Зеленський зазначив, що пріоритетом його візитів до європейських столиць була підготовка до активних дій українських Збройних Сил на фронті задля звільнення окупованих територій.

Цитата

«Я надзвичайно задоволений нашими досягненнями й домовленостями. І я дуже дякую Ріші. Була гарна зустріч із Джорджею, з Олафом, Еммануелем і сьогодні у Великій Британії. Справді важливі, потужні оборонні пакети. Ось які є домовленості», – повідомив Зеленський.

Доповнення

14 травня Зеленський заявляв, що для отримання необхідної кількості зброї для просування українських військових потрібно зробити ще кілька візитів.

Зеленський, перебуваючи у Лондоні у Великій Британії повторив, що українським силам "справді потрібно трохи більше часу", щоб розпочати контрнаступальні дії проти російських окупантів.

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