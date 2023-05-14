«Ще кілька візитів, і все»: Зеленський про необхідну кількість зброї для контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що для отримання необхідної кількості зброї для просування українських військових потрібно зробити ще кілька візитів. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Шольцом, передає кореспондент УНН.
На запитання чи наразі достатньо зброї для просування військових вперед, Зеленський відповів: «Ще кілька візитів і все».
Канцлер Німеччини Олаф Шольц побажав Зеленському успіху в цьому.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати очікуваний контрнаступ проти російських загарбників, оскільки країна очікує доставки обіцяної військової допомоги.
Зеленський повідомляв, що Україна під час очікуваного контрнаступу буде робити усе, щоб "ворог побіг", а захисники "йшли вперед", деокуповуючи території та не даючи країні-агресору заморозити конфлікт.