"Еще несколько визитов, и все": Зеленский о необходимом количестве оружия для контрнаступления
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что для получения необходимого количества оружия для продвижения украинских военных нужно сделать еще несколько визитов. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Шольцом, передает корреспондент УНН.
На вопрос достаточно ли сейчас оружия для продвижения военных вперед, Зеленский ответил: «Еще несколько визитов и все».
Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал Зеленскому успеха в этом.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно больше времени, чтобы начать ожидаемое контрнаступление против российских захватчиков, поскольку страна ожидает доставки обещанной военной помощи.
Зеленский сообщал, что Украина во время ожидаемого контрнаступления будет делать все, чтобы "враг побежал", а защитники "шли вперед", деоккупируя территории и не давая стране-агрессору заморозить конфликт.