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13 марта, 19:26 • 59778 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109881 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109994 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111077 просмотра

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"Еще несколько визитов, и все": Зеленский о необходимом количестве оружия для контрнаступления

"Еще несколько визитов, и все": Зеленский о необходимом количестве оружия для контрнаступления

Киев • УНН

 • 938568 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что для получения необходимого количества оружия для продвижения украинских военных нужно сделать еще несколько визитов. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Шольцом, передает корреспондент УНН.

На вопрос достаточно ли сейчас оружия для продвижения военных вперед, Зеленский ответил: «Еще несколько визитов и все».

Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал Зеленскому успеха в этом.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно больше времени, чтобы начать ожидаемое контрнаступление против российских захватчиков, поскольку страна ожидает доставки обещанной военной помощи.

Зеленский сообщал, что Украина во время ожидаемого контрнаступления будет делать все, чтобы "враг побежал", а защитники "шли вперед", деоккупируя территории и не давая стране-агрессору заморозить конфликт.

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