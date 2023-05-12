"Будемо робити усе, щоб ворог побіг": Зеленський про очікуваний контрнаступ

Цитата

"Дата наступальних дій мотивує нас самих, ми самі цього хочемо, ми хочемо миру. На жаль, з росією, окрім сили, миру добитися миру неможливо... Вони не розуміють нічого, крім такого підходу. Вони обрали такий шлях війни, тому ми будемо потужними на полі бою", - сказав лідер держави.

Він додав: "Ми будемо робити усе, щоб ворог побіг. Куди він добіжить, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужніше ми будемо у контрнаступі, тим довше вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, що це найголовніше".

Деталі

Зеленський зазначив, що не може повідомити, "куди конкретно" українські захисники підуть у контрнаступальних діях.

"У нас багато різних кроків, і я думаю, що ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України я поки що не можу тому, що це війна", - розповів він.

Відповідаючи на запитання про очікувані результати від контрнаступу, президент наголосив, що Україна виступає проти замороженого конфлікту, повторення Мінських домовленостей та того, щоб частина території була під окупацією рф, бо "це те, на що розраховує" країна-агресор.

"Їм дуже вигідний заморожений конфлікт, і я думаю, що деяким країнам це також вигідно - щоб усе ж таки зупинити цей момент. Але ми знаємо, що це не просто заморожений конфлікт. Ми це пройшли і знаємо, що це буде просто відпочинок для російської федерації, щоб підготувати свою армію, яка була розбита на нашій землі, щоб їх відновити, знайти можливості їх мотивувати", - зауважив Зеленський.

За його словами, росія ще має "досить багато" військової техніки, однак у них "розбита армія", і ворог розуміє, що "не зможе окупувати Україну цими силами".

"Для нас успіх - це не дати заморозки конфлікту, і йти вперед, деокуповуючи нашу землю, яка по праву нам належить. Тому іти вперед означає, що вони будуть бігти, вони будуть демотивовані, і ми не дамо їм заморозити конфлікт", - підсумував лідер держави.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати очікуваний контрнаступ проти російських загарбників, оскільки країна очікує доставки обіцяної військової допомоги.