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"Будем делать все, чтобы враг побежал": Зеленский об ожидаемом контрнаступлении

"Будем делать все, чтобы враг побежал": Зеленский об ожидаемом контрнаступлении

Киев • УНН

 • 384022 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина во время ожидаемого контрнаступления будет делать все, чтобы "враг побежал", а защитники "шли вперед", деоккупируя территории и не давая стране-агрессору заморозить конфликт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC, передает УНН.

Цитата

"Дата наступательных действий мотивирует нас самих, мы сами этого хотим, мы хотим мира. К сожалению, с россией, кроме силы, мира добиться мира невозможно... Они не понимают ничего, кроме такого подхода. Они выбрали такой путь войны, поэтому мы будем мощными на поле боя", - сказал лидер государства.

Он добавил: "Мы будем делать все, чтобы враг побежал. Куда он добежит, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дольше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, что это самое главное".

Детали

Зеленский отметил, что не может сообщить, "куда конкретно" украинские защитники пойдут в контрнаступательных действиях.

"У нас много разных шагов, и я думаю, что мы достигнем соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины я пока не могу потому, что это война", - рассказал он.

Отвечая на вопрос об ожидаемых результатах от контрнаступления, президент подчеркнул, что Украина выступает против замороженного конфликта, повторения Минских договоренностей и того, чтобы часть территории была под оккупацией рф, потому что "это то, на что рассчитывает" страна-агрессор.

"Им очень выгоден замороженный конфликт, и я думаю, что некоторым странам это также выгодно - чтобы все же остановить этот момент. Но мы знаем, что это не просто замороженный конфликт. Мы это прошли и знаем, что это будет просто отдых для российской федерации, чтобы подготовить свою армию, которая была разбита на нашей земле, чтобы их восстановить, найти возможности их мотивировать", - отметил Зеленский.

По его словам, россия еще имеет "достаточно много" военной техники, однако у них "разбитая армия", и враг понимает, что "не сможет оккупировать Украину этими силами".

"Для нас успех - это не дать заморозки конфликта, и идти вперед, деоккупируя нашу землю, которая по праву нам принадлежит. Поэтому идти вперед означает, что они будут бежать, они будут демотивированы, и мы не дадим им заморозить конфликт", - подытожил лидер государства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать ожидаемое контрнаступление против российских захватчиков, поскольку страна ожидает доставки обещанной военной помощи.

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