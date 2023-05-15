Достигнуты договоренности о мощных оборонных пакетах: Зеленский о визитах в Италию, Германию, Францию и Британию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время недавних визитов Президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности по оборонной поддержке Украины. Об этом Глава государства сообщил представителям СМИ по результатам переговоров с Премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, передает УНН со ссылкой на ОП.
Зеленский отметил, что приоритетом его визитов в европейские столицы была подготовка к активным действиям украинских Вооруженных Сил на фронте для освобождения оккупированных территорий.
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«Я чрезвычайно доволен нашими достижениями и договоренностями. И я очень благодарен Риши. Была хорошая встреча с Джорджей, с Олафом, Эммануэлем и сегодня в Великобритании. Действительно важные, мощные оборонные пакеты. Вот какие есть договоренности», – сообщил Зеленский.
Дополнение
14 мая Зеленский заявлял, что для получения необходимого количества оружия для продвижения украинских военных нужно совершить еще несколько визитов.
Зеленский, находясь в Лондоне в Великобритании повторил, что украинским силам "действительно нужно немного больше времени", чтобы начать контрнаступательные действия против российских оккупантов.