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"Нам справді потрібно трохи більше часу": Зеленський про контрнаступ

"Нам справді потрібно трохи більше часу": Зеленський про контрнаступ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Лондоні у Великій Британії повторив, що українським силам "справді потрібно трохи більше часу", щоб розпочати контрнаступальні дії проти російських окупантів. Про це пише УНН, посилаючись на спільний брифінг лідера держави та прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Цитата

"Нам справді потрібно трохи часу, не надто багато. Через деякий час ми будемо готові. Я не можу поділитися з вами деякими деталями, я не хочу мати секрети від наших друзів, але є деякі секрети від наших сусідів", - зазначив Зеленський.

Деталі

Президент також зазначив, що під час "євротуру" його "пріоритетом" були наступальні дії України.

"Я дуже задоволений нашими досягненнями і домовленостями. Я дуже дякую Ріші, і була гарна зустріч з Джорджією, Олафом, Еммануелем (прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, - ред.)", - сказав він.

Крім цього, Зеленський подякував Сунаку та британському уряду за підтримку "у цей важкий та складний момент, у момент викликів" українському суспільству та воїнам.

"У будь-якому випадку нам потрібен успіх, і я щасливий, що таким чином ми готуємо контрнаступальні кроки, і ви разом з нами... Ми зосереджуємося на військовій підтримці і дуже дякуємо вам за цей пакет, який ви підготували. Він великий, це справді те, що може врятувати життя нашим людям", - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондону у Великій Британії заявив, що Україна спільно зі Сполученим Королівством планує створити "коаліцію винищувачів", щоб захистити українське небо.

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