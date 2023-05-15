"Нам действительно нужно немного больше времени": Зеленский о контрнаступлении

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"Нам действительно нужно немного времени, не слишком много. Через некоторое время мы будем готовы. Я не могу поделиться с вами некоторыми деталями, я не хочу иметь секреты от наших друзей, но есть некоторые секреты от наших соседей", - отметил Зеленский.

Детали

Президент также отметил, что во время "евротура" его "приоритетом" были наступательные действия Украины.

"Я очень доволен нашими достижениями и договоренностями. Я очень благодарю Риши, и была хорошая встреча с Джорджией, Олафом, Эммануэлем (премьер-министром Италии Джорджией Мелони, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, - ред.)", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Сунака и британское правительство за поддержку "в этот тяжелый и сложный момент, в момент вызовов" украинскому обществу и воинам.

"В любом случае нам нужен успех, и я счастлив, что таким образом мы готовим контрнаступательные шаги, и вы вместе с нами... Мы сосредотачиваемся на военной поддержке и очень благодарим вас за этот пакет, который вы подготовили. Он большой, это действительно то, что может спасти жизни нашим людям", - подытожил президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в Великобритании заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо.