Кулеба анонсировал визит в Африку для продвижения украинской формулы мира

Цитата

«Мы собираем по всему миру страны для поддержки украинской формулы мира. Именно для этого я полетел в Латинскую Америку, именно для этого вскоре поеду в Африку. Мы должны продолжать открывать новые горизонты для украинской дипломатии, украинского государства, бизнеса и граждан. Мы будем это делать. Поэтому на прошлой неделе Латинская Америка, а очень скоро Африка», - рассказал Кулеба.

Он отметил, что Украина будет консолидировать мир вокруг себя и предлагать странам новые возможности, которые у нее есть.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании обсуждалась украинская формула мира, и теперь есть больше готовности партнёров идти по украинской формуле.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил мир присоединиться к украинской формуле мира.