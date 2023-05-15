Кулеба анонсировал визит в Африку для продвижения украинской формулы мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вскоре посетит Африку для поддержки украинской формулы мира. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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«Мы собираем по всему миру страны для поддержки украинской формулы мира. Именно для этого я полетел в Латинскую Америку, именно для этого вскоре поеду в Африку. Мы должны продолжать открывать новые горизонты для украинской дипломатии, украинского государства, бизнеса и граждан. Мы будем это делать. Поэтому на прошлой неделе Латинская Америка, а очень скоро Африка», - рассказал Кулеба.
Он отметил, что Украина будет консолидировать мир вокруг себя и предлагать странам новые возможности, которые у нее есть.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании обсуждалась украинская формула мира, и теперь есть больше готовности партнёров идти по украинской формуле.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил мир присоединиться к украинской формуле мира.