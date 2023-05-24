Первый в истории визит: Кулеба прибыл в Эфиопию

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"Первый в истории визит в Аддис-Абебу, Эфиопия. Переговоры с Председателем Африканского Союза Азали Ассумани и Председателем Комиссии АС. Он подтвердил решимость Украины оживить отношения с африканскими государствами на основе взаимоуважения и выгоды", - написал Кулеба в Twitter.

Детали

В МИД сообщили больше деталей визита Кулебы в Эфиопию и подробности встреч.

Во время визита в Эфиопию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Аддис-Абебе встречи с Председателем Африканского Союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, и Председателем Комиссии Африканского Союза Мусой Факи Махаматом.

Встречи состоялись накануне Дня Африки, который отмечается 25 мая.

Кулеба рассказал Азали Ассумани и Мусе Факи Махамату о курсе Украины на активизацию отношений со странами Африки, который позволит создать новые взаимовыгодные возможности для наших государств, бизнеса и граждан.

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Министр подчеркнул, что Украина уже существенно активизировала взаимодействие со странами Африки в международных организациях, наращивает сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, активно делится опытом украинской военной дипломатии и противодействия информационным угрозам.

"Мой визит в штаб-квартиру Африканского Союза накануне Дня Африки имеет целью по-новому открыть Украину для Африки, а Африку — для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга", — отметил Дмитрий Кулеба.

В связи с этим стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации на всех уровнях между правительством Украины и Комиссией Африканского союза.

Добавим

Глава украинской дипломатии привлек внимание к негативным последствиям агрессии россии против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизации деятельности чвк "вагнер", падение социально-экономических показателей.

"Война россии против Украины ощущается по всему миру, в частности на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира", — подчеркнул министр.

Отдельной темой встреч стала продовольственная безопасность в Африке. Украинский министр отметил, что в рамках гуманитарной программы Президента Украины "Grain from Ukraine" в течение декабря 2022 года – марта 2023 года украинское правительство отправило 6 кораблей с грузом 170 тыс. тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен. Эфиопия получила 90 тыс. тонн, Кения – 25 тыс. тонн, Сомали – 25 тыс. тонн, Йемен – 30 тыс. тонн. По его словам, в ближайшее время планируется отправка судов с агропродукцией и в другие страны, которые нуждаются в помощи.

Кулеба отметил, что благодаря функционированию Черноморской зерновой инициативы, по состоянию на начало мая в страны Африки было экспортировано 123 судна с 3,3 млн тонн сельхозпродукции. Это в частности позволило стабилизировать ситуацию с продовольствием в ряде африканских стран.

В этом контексте министр призвал Африканский Союз требовать от россии, чтобы она прекратила препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

"россия не должна использовать продовольствие как оружие. Беспрепятственный экспорт украинских зерновых будет помогать африканским странам получать сельскохозяйственную продукцию, в которой они нуждаются. Призываем Африканский Союз четко заявить россии о неприемлемости ее деструктивной политики", — подытожил Кулеба.