Украина и Эфиопия создадут межправительственную экономическую комиссию - Кулеба

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«Системное сотрудничество в экономической сфере, в частности создание межправительственной комиссии, будет способствовать увеличению объемов торговли и оживлению контактов бизнеса, позволит воплотить взаимовыгодные проекты в сферах высоких технологий, цифровизации государственных услуг, фармацевтики и т.д.», — подытожил украинский министр.

По итогам встречи Дмитрий Кулеба и Абий Ахмед договорились создать межправительственную экономическую комиссию.

Дополнение

Глава МИД Украины и Премьер-министр Эфиопии обсудили Черноморскую зерновую инициативу и гуманитарную программу Президента Украины «Grain From Ukraine», которые играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в Африке.

«Благодаря частичному разблокированию экспорта украинских зерновых в 2022 году глобальные цены на пшеницу снизились на 5%. Критически важно, чтобы Черноморский зерновой коридор и в дальнейшем продолжал функционировать. Украина стремится оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности в мире», — подчеркнул министр.

Кулеба подробно рассказал главе эфиопского правительства о Формуле мира Президента Зеленского и пригласил Эфиопию присоединиться к ее воплощению, ведь восстановление справедливого и долговременного мира в Украине будет иметь непосредственное положительное влияние на укрепление безопасности в Африке.

Напомним



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Эфиопию, где провел переговоры с главой Африканского Союза Азали Ассумани.