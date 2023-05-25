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Кулеба поздравил Африканский Союз с 60-й годовщиной создания и призвал поддержать украинскую "формулу мира"

Кулеба поздравил Африканский Союз с 60-й годовщиной создания и призвал поддержать украинскую "формулу мира"

Киев • УНН

 • 527421 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь с официальным визитом в столице Эфиопии Адди-Абеба, поздравил страны Африки с 60-й годовщиной основания Организации Африканского Единства (Африканского Союза) и призвал поддержать украинскую “формулу мира”, передает УНН.

Детали

“Я рад обратиться к вам по случаю Дня Африки, находясь на Африканском континенте уже второй раз менее чем за год. Это свидетельствует о нашей искренней приверженности к новой эре украинско-африканских отношений. Мы здесь для того, чтобы разговаривать на равных и работать как партнеры”, – заявил Кулеба.

Министр отметил, что на сегодня Украина активизирует свою внешнюю политику в отношении Африки, направленную на украинско-африканский ренессанс.

“Недавно мы утвердили нашу первую Африканскую стратегию МИД и активизировали политический диалог со многими странами континента. В этом году мы собираемся открыть новые посольства в разных уголках Африки и планируем провести первый саммит Украина-Африка. Я приглашаю лидеров ваших стран принять участие в этом важном событии. Мы хотим развивать качественно новое партнерство, основанное на трех принципах взаимности: взаимного уважения, взаимных интересов и взаимной выгоды”, – добавил министр.

Кулеба также отметил, что Украина имеет четкий план – “формулу мира” Президента Владимира Зеленского. Он отмечает, что именно украинский мирный план должен быть основой любых мирных усилий.

Цитата

“Мы приглашаем африканские страны присоединиться к воплощению Формулы”, – добавил он.

Отдельно министр отметил продовольственную безопасность, как один из важных элементов “формулы мира”.

Он отметил, что в рамках инициативы в целом в страны Африки — Эфиопии, Ливии, Марокко, Египта, Кении, Судана, Туниса, Сомали и Алжира — уже было отправлено 123 судна с более чем 3 миллионами тонн сельскохозяйственной продукции.

“Наши усилия не ограничиваются экспортом. Мы также оказываем гуманитарную помощь в рамках программы Президента Зеленского «Grain from Ukraine». В ее рамках мы уже отправили 6 судов с грузом 170 тысяч тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен. На очереди еще корабли. Ни одна семья в Африке не должна пострадать из-за войны россии против Украины”, – добавил Кулеба.

Дополнение

Во время визита в Аддис-Абебу в рамках турне по странам Африки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, на которой дипломаты договорились о создании межправительственной экономической комиссии.

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