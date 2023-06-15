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В Киев едет делегация стран Африки со своим мирным планом: что будут предлагать, согласится ли Зеленский?

Киев • УНН

 • 3772038 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня, Украину должны посетить лидеры нескольких африканских стран, чтобы представить и обсудить свои мирные инициативы по прекращению войны с Россией, сообщает УНН.

В Киев едет делегация стран Африки со своим мирным планом: что будут предлагать, согласится ли Зеленский?

Предварительно планируется, что в Киев приедут председатель Африканского Союза и Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, автор мирного плана, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Конго Дени Сассу Нгессо, президент Уганды Йовери Мусевени, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакайде Хичилема.

Детали

12 и 13 мая президент ЮАР Рамафоса во время телефонных разговоров с президентом рф путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским предложил, чтобы африканская делегация по очереди посетила обе страны и озвучила свои инициативы. В Офисе Президента подтвердили, что украинская сторона готова принять гостей из Африки и обсудить их предложения.

Агентству Reuters удалось узнать детали африканского мирного плана по Украине, содержащего следующие пункты:

– вывод российских войск;

– вывоз тактического ядерного оружия из беларуси;

– приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест путина;

– ослабление санкций против рф.

В этот список также входит безусловная сделка по зерну и удобрению.

Еще до того, как стали известны эти детали, Китай и США уже успели одобрительно отозваться об африканской мирной инициативе.

В частности, лидер КНР лидер КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что миролюбивые страны, отстаивающие справедливость, смогут убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

В свою очередь, представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США готовы поддержать мирный план ЮАР, если его одобрит украинская сторона.

Цитата

“Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить”.

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По итогам разговора Зеленского и Рамафосы в ОП сделали отдельный акцент на том, что Президент Украины расскажет лидерам африканских стран об украинской “формуле мира” и пригласит их принять участие в её реализации.

Так же поддержать именно украинский мирный план призвал глава МИД Дмитрий Кулеба во время своего африканского турне.

В “формуле мира” одной из ключевых предпосылок начала переговоров является вывод войск рф с территории Украины.

Дополнительно

После визита в Украину 17 июня делегация лидеров африканских стран направится в россию, где в санкт-петербурге встретится с путиным.

Напомним,

Ранее Индонезия предложила свой мирный план, который раскритиковали в МИД.

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