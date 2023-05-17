США готові підтримати мирний план ПАР, якщо його схвалить українська сторона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. США готові підтримати ініціативи третіх сторін у мирному врегулюванні війни в Україні, за умови, що його схвалить українська сторона. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє УНН.
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"Ми підтримаємо будь-яку пропозицію про мир, висунуту третьою стороною, якщо вона буде надійною, здійсненною та стійкою. Щоб ці умови реалізувалися, така пропозиція має бути підтримана президентом України Володимиром Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України, як ми говорили мільйон разів і продовжуємо говорити", - заявив Кірбі.
Деталі
За словами Джона Кірбі, основою мирної ініціативи має бути "формула миру" Зеленського, яку він представив у листопаді 2022 року. У ній 10 пунктів, серед яких повернення України територій у межах 1991 року та виплата репарацій.
Нагадаємо
У вівторок президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися з групою африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану.