США готовы поддержать мирный план ЮАР, если его одобрит украинская сторона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. США готовы поддержать инициативы третьих сторон в мирном урегулировании войны в Украине, при условии, что его одобрит украинская сторона. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает УНН.
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"Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить", - заявил Кирби.
Детали
По словам Джона Кирби, основой мирной инициативы должна быть "формула мира" Зеленского, которую он представил в ноябре 2022 года. В ней 10 пунктов, среди которых возвращение Украины территорий в пределах 1991 года и выплата репараций.
Напомним
Во вторник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана.