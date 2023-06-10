Китай "схвалив" африканську ініціативу щодо досягнення миру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамофосою "схвалив" ініціативу африканських країн щодо досягнення миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю, пише УНН.
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"Добре, що пан президент та лідери відповідних африканських країн сформували мирну делегацію для відвідування Росії та України", - заявив Сі Цзіньпін.
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Зазначається, що лідер Китаю також висловив сподівання, що миролюбні країни, які відстоюють справедливість, зможуть переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.
Сі Цзіньпін вважає, що є надія на створення сприятливих умов для врегулювання війни. Рамофоса, зі свого боку, підтримав мирну ініціативу Китаю. Він висловив сподівання, що сторони "відновлять переговори якнайшвидше".
Нагадаємо
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися з групою африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану.