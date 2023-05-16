Президент Південної Африки заявив, що Україна та рф приймуть місію від країни для обговорення потенційного мирного плану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У вівторок президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися з групою африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану. Офіційні заяви обох сторін з приводу цього питання відсутні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Конкретно план не розголошують. Попри те, що позиція України щодо будь-якої мирної угоди полягає у тому, що всі російські війська мають бути виведені з території країни, пише Reuters.
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"Переговори з обома лідерами продемонстрували, що вони обидва готові прийняти африканських групу лідерів і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, - сказав Рамафоса на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Сінгапуру в Кейптауні.
"Чи вдасться це зробити, буде залежати від дискусій, які відбудуться", - додав він.
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Також у заяві президента ПАР йдеться, що Зеленський та путін домовилися прийняти місію у столицях своїх країн - Києві та москві.
За інформацією, мирний план також підтримують африканські лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.
Рамафоса заявив, що Сполучені Штати та Великобританія висловили "обережну" підтримку плану, а Генеральний секретар ООН був поінформований про цю ініціативу.
Доповнення
ПАР, яка вважається одним з найближчих союзників москви, наголошує на своїй неупередженості та утримується від голосування за резолюції ООН щодо війни. Минулого тижня республіка відкинула заяви посла США в ПАР про те, що зброя, яка прямувала до рф, була завантажена на російське судно у грудні з військово-морської бази в Кейптауні.
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