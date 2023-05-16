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Президент Південної Африки заявив, що Україна та рф приймуть місію від країни для обговорення потенційного мирного плану

Президент Південної Африки заявив, що Україна та рф приймуть місію від країни для обговорення потенційного мирного плану

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У вівторок президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися з групою африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану. Офіційні заяви обох сторін з приводу цього питання відсутні. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Конкретно план не розголошують. Попри те, що позиція України щодо будь-якої мирної угоди полягає у тому, що всі російські війська мають бути виведені з території країни, пише Reuters.

Цитата

"Переговори з обома лідерами продемонстрували, що вони обидва готові прийняти африканських групу лідерів і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, - сказав Рамафоса на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Сінгапуру в Кейптауні.

"Чи вдасться це зробити, буде залежати від дискусій, які відбудуться", - додав він.

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Також у заяві президента ПАР йдеться, що Зеленський та путін домовилися прийняти місію у столицях своїх країн - Києві та москві.

За інформацією, мирний план також підтримують африканські лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Рамафоса заявив, що Сполучені Штати та Великобританія висловили "обережну" підтримку плану, а Генеральний секретар ООН був поінформований про цю ініціативу.

Доповнення

ПАР, яка вважається одним з найближчих союзників москви, наголошує на своїй неупередженості та утримується від голосування за резолюції ООН щодо війни. Минулого тижня республіка відкинула заяви посла США в ПАР про те, що зброя, яка прямувала до рф, була завантажена на російське судно у грудні з військово-морської бази в Кейптауні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США звинуватив Південну Африку в передачі росії зброї та боєприпасів для війни з Україною

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