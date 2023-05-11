Посол США звинуватив Південну Африку в передачі росії зброї та боєприпасів для війни з Україною

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Посол США в Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Америка переконана в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою позицію нейтралітету щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії володимира путіна.

«Серед того, що ми відзначили, була стоянка вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року, на яке ми впевнені, вантажили зброю та боєприпаси, коли воно поверталося до росії», — сказав посол.

Брігеті повідомив журналістам, що уряд США серйозно поставився до цього питання.

«Озброєння росіян дуже серйозно, і ми не вважаємо це питання вирішеним, і ми хотіли б, щоб ПАР практикувати свою політику неприєднання», — додав він.

Про те, наскільки точними є дані розвідки США про те, що ПАР постачала боєприпаси до росії, Брігеті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

Він додав, що інші побоювання, підняті американськими офіційними особами перед делегаціями ПАР, включали участь країни у військових навчаннях із росією та Китаєм у річницю вторгнення в Україну.

«Ми також висловили серйозне занепокоєння щодо термінів проведення спільних військово-морських навчань ПАР з росією та Китаєм у водах ПАР, які збіглися з річницею російського вторгнення в Україну».

Доповнення

Південна Африка заявила, що не є союзником у війні, але уряд Сіріла Рамафоси вже перебуває під тиском через ознаки того, що він благоволить росії, наприклад, проведенням спільних військово-морських навчань цього року.

Рамафоса також надіслав путіну запрошення взяти участь у саміті лідерів країн БРІКС у Йоганнесбурзі у серпні. Цей крок мав неприємні наслідки для Преторії після того, як Міжнародний кримінальний суд звинуватив путіна у військових злочинах. Південна Африка, член МКС, за законом зобов'язана заарештувати путіна, якщо він поїде туди.

Сідней Муфамаді, радник Рамафоси з національної безпеки, нещодавно відвідав США, щоб пояснити позицію Південної Африки та спробувати зберегти торговельні зв'язки. Скандал з судном Lady R тепер, ймовірно, затьмарить ці зусилля.

Судно Lady R, яке належить компанії «Трансморфлот», щодо якої США минулого року ввели санкції, відключило транспондер під час зупинки в Кейптауні після плавання вздовж західного узбережжя Африки. Після того, як судно залишило порт, міністр оборони ПАР заявив, що воно доставило вантаж для сил оборони країни, але не повідомив подробиць про те, що судно могло забрати в Кейптауні.

Уряд Південної Африки в січні офіційно заперечував, що він санкціонував продаж зброї до росії з того часу, як москва розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну.