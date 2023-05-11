Посол США обвинил Южную Африку в передаче россии оружия и боеприпасов для войны с Украиной

Детали

Посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил, что Америка убеждена в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей позиции нейтралитета в отношении российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии владимира путина.

«Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года, на которое мы уверены, грузили оружие и боеприпасы, когда оно возвращалось в россию», — сказал посол.

Бригети сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.

«Вооружение россиян очень серьезно, и мы не считаем этот вопрос решенным, и мы хотели бы, чтобы ЮАР практиковала свою политику неприсоединения», — добавил он.

О том, насколько точными являются данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в россию, Бригети сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

Он добавил, что другие опасения, поднятые американскими официальными лицами перед делегациями ЮАР, включали участие страны в военных учениях с россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.

«Мы также выразили серьезное беспокойство по поводу сроков проведения совместных военно-морских учений ЮАР с россией и Китаем в водах ЮАР, которые совпали с годовщиной российского вторжения в Украину».

Дополнение

Южная Африка заявила, что не является союзником в войне, но правительство Сирила Рамафосы уже находится под давлением из-за признаков того, что оно благоволит россии, например, проведением совместных военно-морских учений в этом году.

Рамафоса также направил путину приглашение принять участие в саммите лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Этот шаг имел неприятные последствия для Претории после того, как Международный уголовный суд обвинил путина в военных преступлениях. Южная Африка, член МУС, по закону обязана арестовать путина, если он поедет туда.

Сидней Муфамади, советник Рамафосы по национальной безопасности, недавно посетил США, чтобы объяснить позицию Южной Африки и попытаться сохранить торговые связи. Скандал с судном Lady R теперь, вероятно, затмит эти усилия.

Судно Lady R, принадлежащее компании «Трансморфлот», в отношении которой США в прошлом году ввели санкции, отключило транспондер во время остановки в Кейптауне после плавания вдоль западного побережья Африки. После того как судно покинуло порт, министр обороны ЮАР заявил, что оно доставило груз для сил обороны страны, но не сообщил подробностей о том, что судно могло забрать в Кейптауне.

Правительство Южной Африки в январе официально отрицало, что оно санкционировало продажу оружия в россию с тех пор, как москва начала свое полномасштабное вторжение в Украину.