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Президент Южной Африки заявил, что Украина и рф примут миссию от страны для обсуждения потенциального мирного плана

Президент Южной Африки заявил, что Украина и рф примут миссию от страны для обсуждения потенциального мирного плана

Киев • УНН

 • 1001045 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Во вторник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана. Официальные заявления обеих сторон по поводу этого вопроса отсутствуют. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Конкретно план не разглашают. Несмотря на то, что позиция Украины относительно любого мирного соглашения заключается в том, что все российские войска должны быть выведены с территории страны, пишет Reuters.

Цитата

"Переговоры с обоими лидерами продемонстрировали, что они оба готовы принять африканскую группу лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту, - сказал Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура в Кейптауне.

"Удастся ли это сделать, будет зависеть от дискуссий, которые состоятся", - добавил он.

Детали

Также в заявлении президента ЮАР говорится, что Зеленский и путин договорились принять миссию в столицах своих стран - Киеве и москве.

По информации, мирный план также поддерживают африканские лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Рамафоса заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания выразили "осторожную" поддержку плану, а Генеральный секретарь ООН был проинформирован об этой инициативе.

Дополнение

ЮАР, которая считается одним из ближайших союзников москвы, подчеркивает свою беспристрастность и воздерживается от голосования за резолюции ООН по поводу войны в Украине. На прошлой неделе республика отвергла заявления посла США в ЮАР о том, что оружие, которое направлялось в рф, было загружено на российское судно в декабре с военно-морской базы в Кейптауне.

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