Президент Южной Африки заявил, что Украина и рф примут миссию от страны для обсуждения потенциального мирного плана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во вторник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана. Официальные заявления обеих сторон по поводу этого вопроса отсутствуют. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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Конкретно план не разглашают. Несмотря на то, что позиция Украины относительно любого мирного соглашения заключается в том, что все российские войска должны быть выведены с территории страны, пишет Reuters.
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"Переговоры с обоими лидерами продемонстрировали, что они оба готовы принять африканскую группу лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту, - сказал Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура в Кейптауне.
"Удастся ли это сделать, будет зависеть от дискуссий, которые состоятся", - добавил он.
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Также в заявлении президента ЮАР говорится, что Зеленский и путин договорились принять миссию в столицах своих стран - Киеве и москве.
По информации, мирный план также поддерживают африканские лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.
Рамафоса заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания выразили "осторожную" поддержку плану, а Генеральный секретарь ООН был проинформирован об этой инициативе.
Дополнение
ЮАР, которая считается одним из ближайших союзников москвы, подчеркивает свою беспристрастность и воздерживается от голосования за резолюции ООН по поводу войны в Украине. На прошлой неделе республика отвергла заявления посла США в ЮАР о том, что оружие, которое направлялось в рф, было загружено на российское судно в декабре с военно-морской базы в Кейптауне.
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