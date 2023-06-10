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Китай "одобрил" африканскую инициативу по достижению мира в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой "одобрил" инициативу африканских стран по достижению мира в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая, пишет УНН.

Китай "одобрил" африканскую инициативу по достижению мира в Украине

Цитата 

"Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины", - заявил Си Цзиньпин.

Детали 

Отмечается, что лидер Китая также выразил надежду, что миролюбивые страны, которые отстаивают справедливость, смогут убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

Си Цзиньпин считает, что есть надежда на создание благоприятных условий для урегулирования войны. Рамофоса, со своей стороны, поддержал мирную инициативу Китая. Он выразил надежду, что стороны "возобновят переговоры как можно скорее".

Напомним

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана.

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