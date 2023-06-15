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Виведення військ росії та ослаблення санкцій: Reuters дізнався деталі африканської мирної ініціативи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Лідери африканських країн можуть запропонувати низку заходів щодо "зміцнення довіри" під час своїх зусиль з посередництва між рф і Україною. Ці заходи можуть включати, зокрема, виведення російських військ і послаблення санкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Виведення військ росії та ослаблення санкцій: Reuters дізнався деталі африканської мирної ініціативи

Деталі

Повідомляється, що в рамковому документі, який не був оприлюднений, йдеться про те, що мета місії полягає в тому, щоб "заохочувати важливість миру і спонукати сторони погодитися на дипломатичний процес переговорів".

Так, у документі вказано низку заходів, які могли б бути запропоновані лідерами африканських країн у рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

Зазначається, що ці заходи можуть включати:

· виведення російських військ

· вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі

· призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна

· послаблення санкцій

До цього списку також входить безумовна угода по зерну і добриву.

«Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на створення умов, що сприяють припиненню вогню, що дасть змогу сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій відновлення миру», — йдеться в документі.

Крім того, повідомляється, що президент Сенегалу Макі Салл і президент ПАР Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до якої входять лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту, що вирушать до Києва в п'ятницю та до Санкт-Петербурга в суботу.

Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором путіним.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися з групою африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану.

Додамо, що Китай "схвалив" африканську ініціативу з досягнення миру в Україні.

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