Виведення військ росії та ослаблення санкцій: Reuters дізнався деталі африканської мирної ініціативи

КИЇВ. 15 червня. УНН. Лідери африканських країн можуть запропонувати низку заходів щодо "зміцнення довіри" під час своїх зусиль з посередництва між рф і Україною. Ці заходи можуть включати, зокрема, виведення російських військ і послаблення санкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.