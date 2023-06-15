Вывод войск рф и ослабление санкций: Reuters узнал детали африканской мирной инициативы

Детали

Сообщается, что в рамочном документе, который не был обнародован, говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы «поощрять важность мира и побуждать стороны согласиться на дипломатический процесс переговоров».

Так, в документе указан ряд мер, которые могли бы быть предложены лидерами африканских стран в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Отмечается, что эти меры могут включать:

· вывод российских войск

· вывоз тактического ядерного оружия из беларуси

· приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест путина

· ослабление санкций

В этот список также входит безусловная сделка по зерну и удобрению.

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе.

Кроме того, сообщается, что президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в которую входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта, которые отправятся в Киев в пятницу и в Санкт-петербург в субботу.

Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором путиным.

Дополнение

Ранее сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана.

Добавим, что Китай "одобрил" африканскую инициативу по достижению мира в Украине.