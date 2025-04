В Украину прибыл президент ЮАР

Цитата

"Его Превосходительство президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожный вокзал Немешаево в Украине и был принят специальным представителем Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока послом Максимом Субком и послом Южной Африки в Украине господином Андре Гроневальдом", - говорится в сообщении.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O

— Presidency | South Africa (@PresidencyZA) June 16, 2023

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев едет делегация стран Африки со своим мирным планом: что будут предлагать, согласится ли Зеленский?