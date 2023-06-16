Зеленский "четко" объяснил африканским лидерам в Киеве почему сейчас нельзя допускать переговоров с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече "четко" объяснил африканской делегации, что сейчас нельзя допускать переговоров с россией, поскольку это будет означать "заморозку" конфликта. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Любые переговоры руководство россии воспринимает как возможность накопить силы и расширить агрессию, Украина уже в этом убедилась. Сегодня я четко и неоднократно сказал на нашей встрече, что допустить любые переговоры сейчас, пока оккупант на нашей земле, – это заморозить войну, заморозить все, боль и страдания", - подчеркнул глава государства.
Детали
Зеленский добавил, что россия долгое время пыталась "обмануть всех" с минскими договоренностями, и сейчас "пытается вернуться к своей старой, примитивной тактике обмана".
"Но обмануть мир у россии больше не получится, обмануть Украину – точно невозможно", - резюмировал президент.
Он подчеркнул, что мир в Украине наступит после "реального" вывода всех российских войск со всей территории страны.
Кроме этого, Зеленский отметил, что массированный ракетный удар россии по Украине сегодня, в частности по столице, где с визитом находится африканская делегация, показал реальное пренебрежительное отношение страны-агрессора к усилиям по восстановлению мира в мире.
"К сожалению, этот день начался с очередной российской террористической атаки против Украины. Крылатые и баллистические российские ракеты сегодня показали реальное пренебрежительное отношение россии и к усилиям по восстановлению мира, и ко всем лидерам мира, которые пытаются защитить мир от агрессии. россия является единственным источником войны и единственной причиной, почему последствия этой войны наносят вред всему миру, разным народам на всех континентах", - сказал президент.
Напомним
Президент Владимир Зеленский с представителями Южно-Африканской Республики, Союза Коморских островов, Египта, Сенегала, Замбии, Конго и Уганды провел переговоры по достижению мира в Украине.