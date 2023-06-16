Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской "Формуле мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский пригласил страны Африканского континента присоединиться к украинской "Формуле мира" и принять участие в Глобальном саммите мира на ее основе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве, передает корреспондент УНН.
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"Я благодарен участникам нашей встречи за поддержку принципа территориальной целостности государств и защищенности наций от агрессий. И сегодня увидел перспективу нашей работы над конкретными пунктами "Формулы мира". Конечно, я пригласил государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим", - заявил глава государства.
Детали
Зеленский сообщил, что также призвал участников встречи представить свое видение того, как можно преодолеть последствия совершенных россией преступлений и не допустить их повторения. Он отметил, что считает предложения лидеров разных государств с разных континентов по возвращению мира в Украину "очень важными для базиса", который должен строиться на украинской мирной инициативе.
"Мы готовы и хотим, чтобы (к Глобальному саммиту мира, - ред.) присоединилось максимальное количество государств с разных континентов. Мы заинтересованы, чтобы лидеры Африканского Союза, Африки были привлечены к этой "Формуле" и к саммиту, потому что это действительно и дипломатическое, и политическое влияние", - сказал президент.
Глава государства добавил, что стремится организовать саммит "как можно быстрее", однако это непросто. Кроме этого, он отметил, что видит пункты, где Киев может сотрудничать с африканскими коллегами.
В то же время Зеленский выразил надежду, что в будущем будет организован и проведен саммит Украина-Африка.
"Я хотел очень провести саммит, и сегодня говорил снова, Украина-Африка. Я откровенно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться", - сообщил президент.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече "четко" объяснил африканской делегации, что сейчас нельзя допускать переговоров с Россией, поскольку это будет означать "заморозку" конфликта.