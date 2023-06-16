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Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской "Формуле мира"

Киев • УНН

 • 1188564 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский пригласил страны Африканского континента присоединиться к украинской "Формуле мира" и принять участие в Глобальном саммите мира на ее основе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской "Формуле мира"

Цитата

"Я благодарен участникам нашей встречи за поддержку принципа территориальной целостности государств и защищенности наций от агрессий. И сегодня увидел перспективу нашей работы над конкретными пунктами "Формулы мира". Конечно, я пригласил государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский сообщил, что также призвал участников встречи представить свое видение того, как можно преодолеть последствия совершенных россией преступлений и не допустить их повторения. Он отметил, что считает предложения лидеров разных государств с разных континентов по возвращению мира в Украину "очень важными для базиса", который должен строиться на украинской мирной инициативе.

"Мы готовы и хотим, чтобы (к Глобальному саммиту мира, - ред.) присоединилось максимальное количество государств с разных континентов. Мы заинтересованы, чтобы лидеры Африканского Союза, Африки были привлечены к этой "Формуле" и к саммиту, потому что это действительно и дипломатическое, и политическое влияние", - сказал президент.

Глава государства добавил, что стремится организовать саммит "как можно быстрее", однако это непросто. Кроме этого, он отметил, что видит пункты, где Киев может сотрудничать с африканскими коллегами.

В то же время Зеленский выразил надежду, что в будущем будет организован и проведен саммит Украина-Африка.

"Я хотел очень провести саммит, и сегодня говорил снова, Украина-Африка. Я откровенно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться", - сообщил президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече "четко" объяснил африканской делегации, что сейчас нельзя допускать переговоров с Россией, поскольку это будет означать "заморозку" конфликта.

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