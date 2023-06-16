Президент ЮАР в Киеве представил африканский план достижения мира в Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 31113 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 68121 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 72299 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 188703 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 102103 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 103691 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 305325 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80589 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131608 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169779 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.5м/с
59%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 230038 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 124399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 79410 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 59602 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24246 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 188662 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 231117 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 305280 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 313585 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 363084 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24978 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 60347 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 80142 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 125110 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 69685 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Президент ЮАР в Киеве представил африканский план достижения мира в Украине

Киев • УНН

 • 2108440 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, находясь в пятницу в Киеве в составе африканской делегации, представил план стран Африки по достижению мира, состоящий из десяти пунктов. Он объявил общее видение лидеров достижения мира в Украине на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Президент ЮАР в Киеве представил африканский план достижения мира в Украине

Цитата

"Это историческая миссия, направленная на достижение мира. Она состоит из десяти ключевых составляющих. Прежде всего мы должны внимательно выслушать сегодня президента Зеленского, а завтра президента путина" - сказал Рамафоса.

Он добавил: "Есть другие предложения, которые были выдвинуты другими сторонами в разных уголках мира. Мы действительно верим, что это движение к миру является сложным путем, который требует, чтобы все соображения были выложены на стол".

Детали

По словам президента, во время встречи с Зеленским делегация обсудила украинскую "Формулу мира", и также хочет обратиться к российскому диктатору относительно его видения пути к миру. 

"Основной составляющей миссии, с которой мы прибыли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры, дипломатическим путем. Мы уверены, что надо двигаться к миру, потому что все войны когда-то заканчиваются. Мы верим, что эта война должна быть завершена как можно скорее", - заявил президент ЮАР.

Среди составляющих мирного плана стран Африки он назвал деэскалацию конфликта "с обеих сторон", суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН, необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей, по словам Рамафосы, является обеспечение обеими странами движения зерновых и удобрений.

"Одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также ощущает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, имеем также нехватку удобрений, и цены на них повысились. Мы как африканские страны можем быть за тысячи километров отсюда, но мы чувствуем влияние этой войны. Когда заходит речь о зерне и удобрениях, необходимо открыть логистические пути, чтобы они поступали на рынок", - подчеркнул он.

В качестве седьмого компонента мирной инициативы Рамафоса назвал гуманитарные вопросы, в частности поддержка пострадавших в войне. Восьмой составляющей, по его словам, является обязательный обмен пленными, что "должно включать домой детей". Девятым компонентом плана президент ЮАР назвал послевоенное восстановление Украины, и десятым - лучшее взаимодействие со странами Африки.

"Мы никогда не думали, что наш сегодняшний визит и наш визит завтра в россию приведет к немедленным результатам, которые все это (российско-украинскую войну, - ред.) завершат. Но мы готовы участвовать в поиске мирного решения. Мы приветствуем открытость Президента Зеленского о необходимости дальнейших шагов в этом направлении. Мы как ликеры африканских стран, заявляем о готовности к дальнейшему участию", - подытожил Президент Рамафоса.

Дополнение

В пятницу, 16 июня, в Киев с визитом прибыла африканская делегация, в которую входили Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Напомним

Президент Владимир Зеленский пригласил страны Африканского континента присоединиться к украинской "Формуле мира" и принять участие в Глобальном саммите мира на ее основе.

.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33