Президент ЮАР в Киеве представил африканский план достижения мира в Украине

Цитата

"Это историческая миссия, направленная на достижение мира. Она состоит из десяти ключевых составляющих. Прежде всего мы должны внимательно выслушать сегодня президента Зеленского, а завтра президента путина" - сказал Рамафоса.

Он добавил: "Есть другие предложения, которые были выдвинуты другими сторонами в разных уголках мира. Мы действительно верим, что это движение к миру является сложным путем, который требует, чтобы все соображения были выложены на стол".

Детали

По словам президента, во время встречи с Зеленским делегация обсудила украинскую "Формулу мира", и также хочет обратиться к российскому диктатору относительно его видения пути к миру.

"Основной составляющей миссии, с которой мы прибыли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры, дипломатическим путем. Мы уверены, что надо двигаться к миру, потому что все войны когда-то заканчиваются. Мы верим, что эта война должна быть завершена как можно скорее", - заявил президент ЮАР.

Среди составляющих мирного плана стран Африки он назвал деэскалацию конфликта "с обеих сторон", суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН, необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей, по словам Рамафосы, является обеспечение обеими странами движения зерновых и удобрений.

"Одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также ощущает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, имеем также нехватку удобрений, и цены на них повысились. Мы как африканские страны можем быть за тысячи километров отсюда, но мы чувствуем влияние этой войны. Когда заходит речь о зерне и удобрениях, необходимо открыть логистические пути, чтобы они поступали на рынок", - подчеркнул он.

В качестве седьмого компонента мирной инициативы Рамафоса назвал гуманитарные вопросы, в частности поддержка пострадавших в войне. Восьмой составляющей, по его словам, является обязательный обмен пленными, что "должно включать домой детей". Девятым компонентом плана президент ЮАР назвал послевоенное восстановление Украины, и десятым - лучшее взаимодействие со странами Африки.

"Мы никогда не думали, что наш сегодняшний визит и наш визит завтра в россию приведет к немедленным результатам, которые все это (российско-украинскую войну, - ред.) завершат. Но мы готовы участвовать в поиске мирного решения. Мы приветствуем открытость Президента Зеленского о необходимости дальнейших шагов в этом направлении. Мы как ликеры африканских стран, заявляем о готовности к дальнейшему участию", - подытожил Президент Рамафоса.

Дополнение

В пятницу, 16 июня, в Киев с визитом прибыла африканская делегация, в которую входили Президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема, Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Напомним

Президент Владимир Зеленский пригласил страны Африканского континента присоединиться к украинской "Формуле мира" и принять участие в Глобальном саммите мира на ее основе.

.