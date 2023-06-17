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США назвали обстріл Києва під час візиту африканських лідерів жахливою іронією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав проявом жахливої іронії ракетний обстріл української столиці, коли там перебували представники кількох африканських країн. Про це Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю в Вашингтоні, пише УНН.

США назвали обстріл Києва під час візиту африканських лідерів жахливою іронією

Цитата 

«В Україні зараз перебувають представники шести або семи африканських країн, які також намагаються просувати цю (мирну – ред.) пропозицію. Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет»,- зауважив Блінкен.

Доповнення 

Він також наголосив, що США  підтримують мирні ініціативи інших країн, однак лише ті, які мають на меті встановлення справедливого та міцного миру.

«Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює росія»,- зауважив держсекретар США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба про ракетний удар рф по Києву: це меседж Африці - росія хоче більше війни, а не миру

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