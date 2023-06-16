Кулеба про ракетний удар рф по Києву: це меседж Африці - росія хоче більше війни, а не миру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю прокоментував ракетний удар російських війьк по Києву під час візиту африканських лідерів, зауваживши, що російські ракети - це меседж Африці: росія хоче більше війни, а не миру, пише УНН.
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"путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це меседж Африці: росія хоче більше війни, а не миру", - написав Кулеба у Twitter.
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Раніше повідомлялося, що 16 червня Україну мають відвідати лідери декількох африканських країн, аби презентувати та обговорити свої мирні ініціативи по припиненню війни з росією. Зокрема, до України прибув президент ПАР.
Агентству Reuters вдалося дізнатися деталі африканського мирного плану по Україні.