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Кулеба о ракетном ударе рф по Киеву: это месседж Африке - россия хочет больше войны, а не мира

Киев • УНН

 • 4228233 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу прокомментировал ракетный удар российских войск по Киеву во время визита африканских лидеров, отметив, что российские ракеты - это месседж Африке: россия хочет больше войны, а не мира, пишет УНН.

Кулеба о ракетном ударе рф по Киеву: это месседж Африке - россия хочет больше войны, а не мира

Цитата

"путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это месседж Африке: россия хочет больше войны, а не мира", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Ранее сообщалось, что 16 июня Украину должны посетить лидеры нескольких африканских стран, чтобы представить и обсудить свои мирные инициативы по прекращению войны с россией. В частности, в Украину прибыл президент ЮАР.

Агентству Reuters удалось узнать детали африканского мирного плана по Украине.

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