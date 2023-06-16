Кулеба о ракетном ударе рф по Киеву: это месседж Африке - россия хочет больше войны, а не мира

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"путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это месседж Африке: россия хочет больше войны, а не мира", - написал Кулеба в Twitter.

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Ранее сообщалось, что 16 июня Украину должны посетить лидеры нескольких африканских стран, чтобы представить и обсудить свои мирные инициативы по прекращению войны с россией. В частности, в Украину прибыл президент ЮАР.

Агентству Reuters удалось узнать детали африканского мирного плана по Украине.