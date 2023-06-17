Зеленський відреагував на ракетний обстріл Києва під час візиту африканських лідерів: Путін або неадекватний, або не контролює свою армію

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"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво рф, президент рутін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу... або ця людина неадекватна", - сказав Зеленський.

"Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир, людина хоче стерти та зруйнувати повністю державу Україна, і якщо такі наміри в людини, то для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - ІФ-У) із цією людиною", - додав президент.

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Зеленський також зазначив, що "деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну "кризою" і навіть зараз, публічно, вони продовжують це робити. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої - велика кількість криз".

Крім зернової кризи, сказав президент, "у нас іще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є масові поховання".

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"Ми в різних ситуаціях перебуваємо і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу як на війну, як на великі страждання для нас і великі втрати", - сказав Зеленський.

За його словами, "така сама була історія, приблизно після 2014 року, вже була історія із замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом путіним, який потім просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави".

"І я сказав відверто, ми не дамо цього шансу вдруге", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Окупанти завдали удару по Києву та області. Унаслідок чого 7 людей постраждало.