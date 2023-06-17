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Зеленський відреагував на ракетний обстріл Києва під час візиту африканських лідерів: Путін або неадекватний, або не контролює свою армію

Київ • УНН

 • 3131600 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, зо ракетний удар по Києву в п'ятницю є свідченням того, що російськй диктатор володимир путін або не контролює армію, або неадекватний. Про це Президент сказана пресконференції у п'ятницю в Києві після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, пише УНН.

Зеленський відреагував на ракетний обстріл Києва під час візиту африканських лідерів: Путін або неадекватний, або не контролює свою армію

Цитата 

"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво рф, президент рутін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу... або ця людина неадекватна", - сказав Зеленський. 

"Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир, людина хоче стерти та зруйнувати повністю державу Україна, і якщо такі наміри в людини, то для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - ІФ-У) із цією людиною", - додав президент.

Деталі 

Зеленський також зазначив, що "деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну "кризою" і навіть зараз, публічно, вони продовжують це робити. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої - велика кількість криз".

Крім зернової кризи, сказав президент, "у нас іще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є масові поховання".

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"Ми в різних ситуаціях перебуваємо і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу як на війну, як на великі страждання для нас і великі втрати", - сказав Зеленський.

За його словами, "така сама була історія, приблизно після 2014 року, вже була історія із замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом путіним, який потім просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави".

"І я сказав відверто, ми не дамо цього шансу вдруге", - заявив Зеленський.

Нагадаємо 

Окупанти завдали удару по Києву та області. Унаслідок чого 7 людей постраждало. 

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