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Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Киева во время визита африканских лидеров: путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию

Киев • УНН

 • 3131600 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по Киеву в пятницу является свидетельством того, что росийский диктатор владимир путин или не контролирует армию, или неадекватен. Об этом Президент сказана пресс-конференции в пятницу в Киеве после встречи с лидерами стран Африканского Союза, пишет УНН.

Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Киева во время визита африканских лидеров: путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию

Цитата 

"Сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что либо руководство рф, президент рутин не контролирует свою армию, абсолютно не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников "вагнера", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в государство... либо этот человек неадекватен", - сказал Зеленский. 

"Мне кажется, что человек неадекватный, потому что человек не готов видеть мир, человек хочет стереть и разрушить полностью государство Украина, и если такие намерения у человека, то для меня много вопросов - какое общение, какой диалог (возможен - ИФ-У) с этим человеком", - добавил президент.

Детали 

Зеленский также отметил, что "некоторые мои коллеги постоянно продолжают называть эту войну "кризисом" и даже сейчас, публично, они продолжают это делать. Это не кризис и это не угроза, это война, последствия которой - большое количество кризисов".

Кроме зернового кризиса, сказал президент, "у нас ещё украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть массовые захоронения".

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"Мы в разных ситуациях находимся и поэтому общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис как на войну, как на большие страдания для нас и большие потери", - сказал Зеленский.

По его словам, "такая же была история, примерно после 2014 года, уже была история с замороженным конфликтом до прямого диалога с президентом Путиным, который потом просто тратил это время на рост могущества своего государства".

"И я сказал откровенно, мы не дадим этого шанса во второй раз", - заявил Зеленский.

Напомним 

Оккупанты нанесли удар по Киеву и области. В результате чего 7 человек пострадали. 

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